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بدءً من السبت.. تحذير عاجل من عدم استقرار جوي على هذه المناطق

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عدم استقرار جوي
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حذر المركز العربي للمناخ، من حالة متوقعة من عدم الاستقرار على عدد من مناطق المملكة ودول الخليج.

حالة جوية وطقس متقلب على أجواء المملكةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يراقب احتمالية نشوء حالة عدم استقرار واسعة التأثير تتفاعل مع منخفض البحر الأحمر اعتباراً من يوم السبت لتشمل أجزاء واسعة من غرب وشمال ووسط المملكة.

طقس غير مستقر على هذه الدول

 وأضاف أن الحالة تمتد إلى شرق مصر وتمتد لتطال الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان اعتباراً من يوم الأحد ولاحقاً للعراق , لتؤثر على البلاد على فترات الأسبوع المقبل.

عدم استقرار جوي شامل وواسع

وبين أنه نتيجة تدفق تيارات مدارية رطبة جداً من مصدر إفريقي صوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والعراق , فمن المتوقع أن تتشكل عدة حالات عدم استقرار جوي شاملة وواسعة التأثير ولفترة ممتازة تشمل البلاد المذكورة وتزداد حدتها وانتشارها مع بداية الشهر المقبل.

تحذيرات من أخدود جوي يعبر أجواء المملكة

فيما حذر خبراء الأرصاد، من هطول أمطار رعدية غزيرة نتيجة عبور أخدود جوي لأجواء المملكة والخليج، وذلك من خلال اضطرابات جوية ناتجة عن عبور مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية أجواء حوض الخليج العربي.

الأخدود الجوي يمر بأجواء هذه الدول

ومن المُحتمل أن تشمل قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان بعض من هذه الاضطرابات الجوية مصحوبة بأمطار مُتفرقة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

 وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.


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