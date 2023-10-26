تنبيه عاجل من الأرصاد: سحب وأمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

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نشر المركز الوطني للأرصاد، صورًا التقطتها الردارات توضح بداية التكونات للسحب الرعدية الممطرة.

وتوقع ـ بمشيئة الله ـ ازديادها خلال الساعات القادمة، وهطول أمطار غزيرة على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة_المكرمة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. اضافة اعلان



#عسير

ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة المستجدات على صفحة الإنذار المبكر في موقع المركز وحساباتنا في… 🔴 بمشيئة الله، تشهد اليوم مناطق #جازان #الباحة مرتفعات منطقة #مكة_المكرمة هطول أمطار غزيرة يصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى جريان السيول والسيول المنقولة.ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة المستجدات على صفحة الإنذار المبكر في موقع المركز وحساباتنا في… pic.twitter.com/3PhmzOdior October 26, 2023

وقال إنه من المتوقع إنه يصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى جريان السيول والسيول المنقولة.