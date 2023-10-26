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تنبيه عاجل من الأرصاد: سحب وأمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
توقعات بهطول أمطار غزيرة
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نشر المركز الوطني للأرصاد، صورًا التقطتها الردارات توضح بداية التكونات للسحب الرعدية الممطرة. 
وتوقع ـ بمشيئة الله ـ ازديادها خلال الساعات القادمة، وهطول أمطار غزيرة على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة_المكرمة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.اضافة اعلان


وقال إنه من المتوقع إنه يصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى جريان السيول والسيول المنقولة.

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