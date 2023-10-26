تنبيه عاجل من الأرصاد: سحب وأمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

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نشر المركز الوطني للأرصاد، صورًا التقطتها الردارات توضح بداية التكونات للسحب الرعدية الممطرة.
وتوقع ـ بمشيئة الله ـ ازديادها خلال الساعات القادمة، وهطول أمطار غزيرة على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة_المكرمة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
🔴 صور الرادارات توضح بداية التكونات للسحب الرعدية الممطرة، ويتوقع ـ بمشيئة الله ـ ازديادها خلال الساعات القادمة، وهطول أمطار غزيرة على مناطق #جازان #عسير #الباحة ومرتفعات #مكة_المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة #الشرقية @emartasir @emara_sharqia @jazangov @SaudiDCD… pic.twitter.com/zkrUN7MVHl— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 26, 2023
وقال إنه من المتوقع إنه يصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى جريان السيول والسيول المنقولة.
🔴 بمشيئة الله، تشهد اليوم مناطق #جازان #عسير #الباحة مرتفعات منطقة #مكة_المكرمة هطول أمطار غزيرة يصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى جريان السيول والسيول المنقولة.— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 26, 2023
ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة المستجدات على صفحة الإنذار المبكر في موقع المركز وحساباتنا في… pic.twitter.com/3PhmzOdior