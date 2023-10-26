كيف تحافظ على صحّتك عند أدائك للعمرة؟ .. 5 خطوات أساسية

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دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للحفاظ على صحتهم أثناء أداء العمرة.
وأوصت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" باتخاذ الآتي:
-اصطحب وصفة دوائك.
-اشرب سوائل كافية.
-ارتد الكمامة عند الزحام.
-تجنب الحرارة والإجهاد.
-تعامل مع محلات الحلاقة المرخصة.
كيف تحافظ على صحّتك عند أدائك للعمرة؟ #في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/5ptf3kaBdA— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) October 26, 2023
تصريح العمرة وتشترط وزارة الحج والعمرة على الراغبين في أداء العمرة، إصدار تصريح مسبق من تطبيق نسك او تطبيق توكلنا ، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
إصدار التصاريح عبر تطبيق نُسُكوتيسر وزارة الحج والعمرة، أداء العمرة من خلال إصدار التصاريح للراغبين عبر تطبيق نُسُك، لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.