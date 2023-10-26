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كيف تحافظ على صحّتك عند أدائك للعمرة؟ .. 5 خطوات أساسية

العمرة
إجراءات وقائية على المعتمر الالتزام بها
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دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للحفاظ على صحتهم أثناء أداء العمرة. 
وأوصت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" باتخاذ الآتي: اضافة اعلان
-اصطحب وصفة دوائك.
-اشرب سوائل كافية.
-ارتد الكمامة عند الزحام.
-تجنب الحرارة والإجهاد.
-تعامل مع محلات الحلاقة المرخصة.


تصريح العمرة 

وتشترط وزارة الحج والعمرة على الراغبين في أداء العمرة، إصدار تصريح مسبق من تطبيق نسك او تطبيق توكلنا ، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا. 

إصدار التصاريح عبر تطبيق نُسُك

وتيسر وزارة الحج والعمرة، أداء العمرة من خلال إصدار التصاريح للراغبين عبر تطبيق نُسُك، لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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