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صحيفة تواصل الالكترونية

الآن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا.. بشرط

ابشر
منصة أبشر
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وفرت منصة أبشر خدمة نقل ملكية المركبات بين أفراد الأسرة إلكترونيا، خلال الفترة الحالية، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد افراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى.اضافة اعلان


خطوات نقل ملكية المركبات بين أفراد الأسرة

1ـ زيارة رابط منصة أبشر.
2ـ النقر على تسجيل الدخول.
3ـ ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
4ـ ينتقل المستفيد إلى الخدمات.
5ـ ثم اختيار مبايعة المركبات.
6ـ لا بد من اختيار المركبة المطلوبة، ثم كتابة المعلومات.
7ـ النقر على خيار المتابعة.
8ـ يتم النقر على خيار تأكيد بعد التحقق من صحة المعلومات.

شروط نقل ملكية المركبة من شخص لآخر

أعلنت الجهات المختصة أنه للحصول على خدمات نقل الملكية بين فرد وآخر في السعودية لا بد من توافر العديد من الشروط من بينها:
ـ سداد قيمة الرسوم المطلوبة.
ـ لا بد من عدم وجود أي مخالفات مرورية على المشتري أو البائع.
ـ الانتهاء من فحص المركبة وتقديم ما يثبت ذلك.
ـ طريقة الموافقة على نقل ملكية سيارة عبر أبشر


موافقة المالك إلكترونيا

يقوم المشتري أيضًا بالموافقة على طلب نقل ملكية السيارات من خلال منصة أبشر وذلك عن طريق اتباع ما يلي من خطوات:
الولوج إلى رابط أبشر.
1ـ انقر على تسجيل الدخول.
2ـ الانتقال إلى خدمات مبايعة السيارات وإدخال المعلومات.
3ـ تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة.
4ـ سداد قيمة الرسوم المطلوبة.


سداد مبلغ السيارة بالكامل

كما ينبغي سداد مبلغ السيارة بالكامل إلى البائع وذلك من خلال الخيارات المتاحة عبر منصة أبشر، وبعد الانتهاء والتأكد من إتمام العملية بنجاح يتم النقر على تبويب إتمام مبايعة المركبة، وسوف تظهر لك رسالة تؤكد الحصول على الخدمة.

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