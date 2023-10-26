الآن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا.. بشرط

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وفرت منصة أبشر خدمة نقل ملكية المركبات بين
أفراد الأسرة إلكترونيا، خلال الفترة الحالية، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد
افراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى.
1ـ زيارة رابط منصة أبشر.
خطوات نقل ملكية المركبات بين أفراد الأسرة
2ـ النقر على تسجيل الدخول.
3ـ ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
4ـ ينتقل المستفيد إلى الخدمات.
5ـ ثم اختيار مبايعة المركبات.
6ـ لا بد من اختيار المركبة المطلوبة، ثم كتابة المعلومات.
7ـ النقر على خيار المتابعة.
8ـ يتم النقر على خيار تأكيد بعد التحقق من صحة المعلومات.
شروط نقل ملكية المركبة من شخص لآخرأعلنت الجهات المختصة أنه للحصول على خدمات نقل
الملكية بين فرد وآخر في السعودية لا بد من توافر العديد من الشروط من بينها:
ـ سداد قيمة الرسوم المطلوبة.
ـ لا بد من عدم وجود أي مخالفات مرورية على المشتري أو البائع.
ـ الانتهاء من فحص المركبة وتقديم ما يثبت ذلك.
ـ طريقة الموافقة على نقل ملكية سيارة عبر أبشر
يقوم المشتري أيضًا بالموافقة على طلب نقل
ملكية السيارات من خلال منصة أبشر وذلك عن طريق اتباع ما يلي من خطوات:
موافقة المالك إلكترونيا
الولوج إلى رابط أبشر.
1ـ انقر على تسجيل الدخول.
2ـ الانتقال إلى خدمات مبايعة السيارات وإدخال المعلومات.
3ـ تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة.
4ـ سداد قيمة الرسوم المطلوبة.