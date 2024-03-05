سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف بمركز كفاءة الطاقة لحملة البكالوريوس

أعلن
مركز كفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر
المركز بمدينة الرياض، حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية:
فتح
باب التوظيف بمركز كفاءة الطاقة لحملة البكالوريوس1 -
المسؤول المالي.
2 - مسؤول الموارد البشرية.
3 - مسؤول مشاريع المبادرات.
4 - مهندس كفاءة الطاقة - قطاع المباني.
5 - مهندس أول لكفاءة الطاقة - قطاع النقل.
التخصصات المطلوبة-
الهندسة
- المحاسبة
- الإدارة المالية
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- أو ما يعادلهم.
الشروط1 -
إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - اجادة استخدام برامج الأوفيس.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
5 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
طريقة التقديم التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن المركزومركز كفاءة الطاقة "مركز حكومي" تم إنشاؤه بقرار من مجلس
الوزارة رقم (363) بتاريخ 1431/11/24هـ.
يهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المملكة.
ويرأس مجلس إدارته ممثلون من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.