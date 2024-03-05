أيمن غلام: المملكة تعد الأولى في مبادرة إنشاء المركز الإقليمي للعواصف الرملية

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قال
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، إن المملكة تعد الأولى في
مبادرة إنشاء "المركز الإقليمي للعواصف الرملية".
المملكة
الأولى في مبادرة إنشاء المركز الإقليمي للعواصف الرمليةوأضاف
خلال كلمته في المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية في الرياض، اليوم
الثلاثاء، أن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية يلقى ترحيبًا دوليًّا لدوره
المستقبلي في خدمة الدول المشاركة.
فيديو | الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد: المملكة تعد الأولى في مبادرة إنشاء "المركز الإقليمي للعواصف الرملية"#المؤتمر_الدولي_للعواصف_الغبارية#الإخبارية pic.twitter.com/3bDYmRlSR3— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2024
انطلاق
أعمال المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية وينظم
المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية التابع للمركز الوطني
للأرصاد، بمدينة الرياض، المؤتمر الدولي الأول، للتحذير من العواصف
الغبارية والرملية في شبه الجزيرة العربية، بحضور دولي رفيع المستوى، ويستمر لمدة
ثلاثة أيام.
مشاركة
أكثر من 200 باحث وخبير ومتخصصويشهد
المؤتمر مشاركة منظمات عالمية، من بينها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وأكثر من 200 باحث وخبير ومتخصص من الجهات
والمنظمات المعنية؛ لاستعراض آخر التقنيات والأبحاث في مجال العواصف الرملية
والغبارية على المستوى الدولي، مصادر تكوين هباء الغبار، تفاعل الغبار والمناخ،
التأثيرات الصحية وإستراتيجيات التخفيف، المراقبة والنمذجة التنبؤية، التأثيرات
على الاقتصاد والبنية التحتية ونقل وترسيب الغبار.
فيديو | الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام: ترحيب دولي بالمركز الإقليمي للعواصف الغبارية لدوره المستقبلي في خدمة الدول المشاركة#المؤتمر_الدولي_للعواصف_الغبارية#الإخبارية pic.twitter.com/ubY2GN5nUS— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2024