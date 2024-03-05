الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

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أيمن غلام: المملكة تعد الأولى في مبادرة إنشاء المركز الإقليمي للعواصف الرملية

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الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام
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قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، إن المملكة تعد الأولى في مبادرة إنشاء "المركز الإقليمي للعواصف الرملية".اضافة اعلان

المملكة الأولى في مبادرة إنشاء المركز الإقليمي للعواصف الرملية

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية في الرياض، اليوم الثلاثاء، أن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية يلقى ترحيبًا دوليًّا لدوره المستقبلي في خدمة الدول المشاركة.

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية

وينظم المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية التابع للمركز الوطني للأرصاد، بمدينة الرياض، المؤتمر الدولي الأول، للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في شبه الجزيرة العربية، بحضور دولي رفيع المستوى، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

مشاركة أكثر من 200 باحث وخبير ومتخصص

ويشهد المؤتمر مشاركة منظمات عالمية، من بينها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وأكثر من 200 باحث وخبير ومتخصص من الجهات والمنظمات المعنية؛ لاستعراض آخر التقنيات والأبحاث في مجال العواصف الرملية والغبارية على المستوى الدولي، مصادر تكوين هباء الغبار، تفاعل الغبار والمناخ، التأثيرات الصحية وإستراتيجيات التخفيف، المراقبة والنمذجة التنبؤية، التأثيرات على الاقتصاد والبنية التحتية ونقل وترسيب الغبار.

تبادل الخبرات والتعاون في مجابهة العواصف الغبارية

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد فرص للتعاون العلمي الدولي في مجال أبحاث العواصف الرملية والغبارية، وفي مجالات الرصد والنمذجة والأثر، إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجابهة العواصف الغبارية وتقليل الآثار الناجمة عنها وبحث مصادر الغبار.

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