الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

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متى يرجع شهر رمضان في الشتاء؟.. متحدث المركز الوطني للأرصاد يجيب

هلال رمضان
شهر رمضان يمر على جميع الفصول
أ أ
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رفض المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، الجزم بعودة قريبة لشهر رمضان خلال الشتاء، على ضوء ما يتردد بهذا الصدد.اضافة اعلان
وقال لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "هذه معلومات مناخية تحتاج إلى دراسة متكاملة. لا أستطيع الآن أن أقدم هذه المعلومات".

وأضاف: "هذه تدخل في دراسات مناخية، ولدينا إدارة متخصصة قي تقديم هذه المعلومات، كما هو الآن عندما نقدم تقارير عن فصل الربيع أو فصل الشتاء".

ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الربيع

وأشار إلى أن المركز أصدر تقريرًا بالأمس حول ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الربيع بمقدار درجة أو درجتين، مع انخفاض في معدلات الأمطار، فيما وصفه بـ "معلومات غير مشجعة".
وتوقع أن يستمر المركز الوطني للأرصاد في إصدار تقاريره المتعلقة حول أجواء الفصول المؤثرة على المملكة، والتقارير التكاملية حول متى يكون موسم الحج في أي فصل خلال السنوات المقبلة.
 وعلق على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي حول عودة شهر رمضان خلال فصل الشتاء بعد ثلاث سنوات، قائلاً: "قد يكون هذا صحيحًا، لكن لا أستطيع أن أقدم معلومة غير موثقة من الإدارة المختصة".

هل هناك عودة قريبة لرمضان حار؟

وحول ما إذا كانت هناك عودة قريبة لرمضان حار، علق المتحدث: "من المتوقع أن ندخل أيضًا رمضان في أجواء ساخنة، هناك قراءات واضحة من المركز الوطني للأرصاد ستصدر خلال الفترة المقبلة حول ما إذا كانت مواسم الحج ورمضان وبعض المواسم التي عادة ما تعمل بها المملكة، وما مدى دخولها في أجواء ساخنة أم ربيعية أم ممطرة؟".


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