2.3 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص بالمملكة فبراير 2024

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أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص بشهر فبراير 2024.

واستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا.

إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر فبراير.





أكثر من 11 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص بالمملكة



2.3 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص



وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب (11,155,053) عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر فبراير؛ مما يدل على النمو المستمر في إيجاد وظائف القطاع الخاص.ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر فبراير (2,343,677) مواطناً، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,381,987) مواطناً، فيما بلغ عدد الإناث (961,690) مواطنة.وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,811,376) مقيماً أجنبياً، منهم (8,462,484) مقيماً، و(348,892) مقيمة فقط.ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر فبراير، حيث انضم (26,694) ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.يذكر أن المرصد الوطني، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص"، الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً ومصدراً رئيساً وموثوقاً لبيانات سوق العمل.