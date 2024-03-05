تحذير عاجل وإنذار أحمر.. من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة ورياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد".2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة والعرضيات والطائف وأضم وميسان والشعيبة وجدة ورابغ".





3 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.

4 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.

5 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.





أمطار غزيرة ورياح قوية حتى الثامنة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الثامنة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.