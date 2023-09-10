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أخبار السعودية.. تفاصيل الدفعة 70 من حساب المواطن ومشاريع سكنية جديدة والعمالة المنزلية الهاربة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بالفيديو والصور.. ولي العهد يجتمع مع قادة الدول على هامش قمة العشرين
على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين في الهند، اجتمع، اليوم الأحد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعدد من رؤساء الدول.

تفاصيل الدفعة الـ 70 من حساب المواطن
كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 70 – شهر سبتمبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج فصول موهبة
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، فتح التسجيل للمدارس الحكومية والخاصة الراغبة بالانضمام لبرنامج فصول موهبة، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 17 أكتوبر المقبل.

بشرى من الوطنية للإسكان: 3 مشاريع جوهرية في هذه الأماكن
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، عن ثلاث مشاريع جوهرية تدعم رفاهية الحياة في ضاحيتي الفرسان وخزام.

قيمتها 500 ألف ريال.. غرامة نقل أجنة الخيول العربية دون تصريح
تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنظيم عقوبات على مخالفي تحاليل DNA للخيول العربية ونقل الأجنة، وفقا لمصادر "عكاظ".

إنتاج وتوزيع منتجات حليب الإبل بشكلٍ تجاريٍ للمرة الأولى في المملكة
دشنت شركة "سواني"، الرائدة في قطاع حليب الإبل في المملكة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أول متاجرها تحت العلامة التجارية "نوق"، المختصة بمنتجات حليب الإبل.

بالمدة والشروط.. تنبيه عاجل لـ"مساند" بشأن هروب العمالة المنزلية
أعلنت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن نقل الخدمات من فرد إلى فرد هي خدمة خاصة بالعمالة المنزلية، ويشترط فيها ألا يكون لدى العامل بلاغ هروب.

سارع بالتقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 284 وظيفة بنظام التعاقد
أعلنت جامعة الملك عبد العزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر عدد 284 وظيفة صحية وإدارية شاغرة بشطري الطلاب.

تغيير اسم "واجهة الرياض" إلى "واجهة روشن" لهذا السبب
أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد في المملكة، وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن خطوة مهمة في إطار رحلتها للتحول إلى مطور عقاري متعدد الأصول.

"حاضنات الباغة" توفر فرصًا لممارسة الأعمال التجارية.بالقصيم
أوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن مبادرة حاضنات الباعة المتجولين، ساهمت في إيجاد فرص لممارسة الأعمال التجارية.

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