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سارع بالتقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 284 وظيفة بنظام التعاقد

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جامعة الملك عبد العزيز تطرح 284 وظيفة
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أعلنت جامعة الملك عبد العزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر عدد 284 وظيفة صحية وإدارية شاغرة بشطري الطلاب.اضافة اعلان

الفرص متاحة بنظام التعاقد بدوام كامل لهؤلاء

 وأوضحت أن الفرص متاحة بنظام التعاقد بدوام كامل ترغب الإدارة إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

- قريباً، جارٍ إضافتها، حمّل تطبيق "أي وظيفة" يصلكم إشعار عند إضافة التفاصيل والمسميات الوظيفية، لتحميل التطبيق "اضغط هنا"، أو انضم لقناة "أي وظيفة" الرسمية في التيليجرام "اضغط هنا".

الوثائق المطلوبة

1 - السيرة الذاتية.
2 - الهوية الوطنية.
3 - المؤهل العلمي المطلوب.
4 - الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية.
5 - شهادة التصنيف والتسجيل المهني "للوظائف الصحية" سارية المفعول.

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.


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