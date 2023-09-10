سارع بالتقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 284 وظيفة بنظام التعاقد

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أعلنت
جامعة الملك عبد العزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر عدد 284
وظيفة صحية وإدارية شاغرة بشطري الطلاب.
الفرص
متاحة بنظام التعاقد بدوام كامل لهؤلاء وأوضحت أن الفرص متاحة بنظام التعاقد بدوام كامل
ترغب الإدارة إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للتفاصيل
وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف- قريباً،
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الوثائق
المطلوبة1 -
السيرة الذاتية.
2 - الهوية الوطنية.
3 - المؤهل العلمي المطلوب.
4 - الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية.
5 - شهادة التصنيف والتسجيل المهني "للوظائف الصحية" سارية المفعول.