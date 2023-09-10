الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بالفيديو والصور.. ولي العهد يجتمع مع قادة الدول على هامش قمة العشرين

F5mAwFDWMAAnTsd
ولي العهد في قمة دول مجموعة العشرين في الهند
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين في الهند، اجتمع، اليوم الأحد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعدد من رؤساء الدول.اضافة اعلان



ولي العهد يتلقى أردوغان ورئيس الأرجنتين

والتقى ولي العهد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم التقى رئيسة بنجلاديش، كما التقى سموه، برئيس جمهورية الأرجنتين.


وصباح السبت، وصل ولي العهد إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وكان في استقباله رئيس وزراء الهند.


ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة العشرين

وانطلقت أعمال القمة وسط مشاركة ولي العهد مترأسًا وفد المملكة في قمة التكتّل، الذي يمثّل أكثر من 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.


وشارك ولي العهد في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

قمة مجموعة العشرين

وتعقد القمة في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابة للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس وزراء الهند.



وتبحث القمة، العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.


اقرأ أيضا

عقارات
1:55 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

بشرى من الوطنية للإسكان: 3 مشاريع جوهرية في هذه الأماكن

ولي العهد قمة العشرين
1:46 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

سمو ولي العهد يُعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

F5pm4aJXYAAC-96
1:32 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج فصول موهبة

الخيول العربية
1:23 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

قيمتها 500 ألف ريال.. غرامة نقل أجنة الخيول العربية دون تصريح

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. مصير الدعم الإضافي وتعديلات نشاط سيارات الأجرة

"التعاون الإسلامي" تناشد الدول الأعضاء تقديم الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال

"إنفاذ" تنظم 23 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجاريًا

46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

مطار الملك عبدالعزيز: إيقاف خدمة نقل المعتمرين إلى مكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد 1:55 م السبت، 09 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال

ولي العهد 3:03 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

ف غف غث ث 2:37 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند

الملك سلمان خادم الحرمين 10:43 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 قرارات.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

اقرأ أيضا

أهم 10
9:17 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

منصة مدرستي
9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
7:52 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل

الابل
7:35 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

منها وقف الاستقدام.. 6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

عقارات
1:55 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

بشرى من الوطنية للإسكان: 3 مشاريع جوهرية في هذه الأماكن

ولي العهد قمة العشرين
1:46 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

سمو ولي العهد يُعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

حوض السباحة
1:36 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

في حوض السباحة.. احذري: 7 أخطاء تُعرّض طفلك لخطر الموت

حساب المواطن
12:35 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 70 من حساب المواطن

أخبار السعودية
12:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مصير الدعم الإضافي وتعديلات نشاط سيارات الأجرة

العنف المدرسي
12:01 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أبرز أسباب وصور العنف المدرسي وطرق الوقاية منه