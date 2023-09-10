بالفيديو والصور.. ولي العهد يجتمع مع قادة الدول على هامش قمة العشرين

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على
هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين في الهند، اجتمع، اليوم الأحد، صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعدد من
رؤساء الدول.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يجتمع مع رئيس الجمهورية التركية على هامش انعقاد قمة #مجموعة_العشرين. #ولي_العهد_في_قمة_العشرين | #واس pic.twitter.com/Yz3Anv6DhZ— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 10, 2023
ولي
العهد يتلقى أردوغان ورئيس الأرجنتينوالتقى
ولي العهد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم التقى رئيسة بنجلاديش، كما التقى سموه، برئيس جمهورية الأرجنتين.
وصباح السبت، وصل ولي العهد إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وكان في استقباله رئيس وزراء الهند.
ولي
العهد يرأس وفد المملكة في قمة العشرينوانطلقت
أعمال القمة وسط مشاركة ولي العهد مترأسًا وفد المملكة في قمة التكتّل، الذي يمثّل
أكثر من 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلاثة أرباع التجارة العالمية،
وما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وشارك ولي العهد في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.
قمة
مجموعة العشرينوتعقد
القمة في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابة
للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس وزراء الهند.
وتبحث القمة، العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.