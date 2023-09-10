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دشنت شركة "سواني"، الرائدة في قطاع حليب الإبل في المملكة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أول متاجرها تحت العلامة التجارية "نوق"، المختصة بمنتجات حليب الإبل. اضافة اعلان

ويقع المتجر الجديد على شارع أنس بن مالك بمدينة الرياض، ويقدم جميع منتجات "نوق" عالية الجودة للمستهلكين المتطلعين للاستفادة من الفوائد الغذائية التي توفرها منتجات حليب الإبل.





إنتاج وتوزيع منتجات حليب الإبل





توزيع المنتجات عبر التطبيق الذكي للمتجر





المصادر الطبيعية للغذاء





الحفاظ على التراث الوطني



وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سواني" أحمد جمال الدين، عن سعادته بتدشين إنتاج وتوزيع منتجات حليب الإبل بشكلٍ تجاريٍ للمرة الأولى في المملكة.وأشار إلى أن متجر "نوق" الجديد سيقدم جميع منتجات "نوق" من حليب الإبل الطازج السادة، والمنكّهة، إلى جانب الزبدة والجبنة، والقشطة، والجيلاتو والعديد من المنتجات الأخرى المصنعة من حليب الإبل.وتقدم "سواني" منتجات "نوق" للمستهلكين مباشرة وعبر التطبيق الذكي الخاص بالمتجر الجديد، وستدعمها بخدمة عملاءٍ متكاملة قبل وبعد الشراء، للإجابة على استفسارات وملاحظات الجمهور.وأكد جمال الدين أن إطلاق المتجر الجديد يأتي بالتزامن مع ارتفاع الوعي لدى المستهلكين في سوق المملكة، فيما يتعلق بأساليب الحياة الصحية، وأهمية الحصول على الغذاء من المصادر الطبيعية.وأشار إلى أن حليب الإبل يحتوي على نسبة أقل من الدهون ومسببات الحساسية، ومستوياتٍ أعلى من الأنسولين، كما تعد خياراً مناسباً لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.وأوضح أن "سواني" تسعى من خلال خط منتجات "نوق" الجديد للمشاركة في الحفاظ على التراث الوطني باعتبار الإبل جزءاً أصيلاً من حياة السعوديين، وتاريخ المملكة العريق.