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فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج فصول موهبة

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فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج فصول موهبة
أ أ
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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، فتح التسجيل للمدارس الحكومية والخاصة الراغبة بالانضمام لبرنامج فصول موهبة، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 17 أكتوبر المقبل.اضافة اعلان

أهداف برنامج فصول موهبة

 ويهدف برنامج فصول موهبة، أحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس، إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية توفر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة.
 ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية للارتقاء بقدرات هؤلاء الطلبة وتنمية مواهبهم بالتعاون مع مجموعة من المدارس المتميزة، حيث تقدم لهم "موهبة" برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة من برامج التطوير المهني.

اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المدارس

 وأوضح مدير إدارة الشراكة مع المدارس عيسى الفيفي، أن إدارة الشراكة بمؤسسة "موهبة" عقدت اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المدارس التي تحققت فيها معايير قبول الانضمام؛ والمتمثلة في تحصيل الطلاب، والقيادة والإدارة، وروح العمل داخل المدرسة، والتعليم والتعلم، وإدارة الفصل، وتنمية شخصية الطالب، ومشاركة أولياء الأمور، وكذلك المعامل والمختبرات والتجهيزات، سعيًا لزيادة فرص رعاية الطلبة الموهوبين وإتاحة الفرصة للمدارس الحكومية والأهلية للإسهام في ذلك، من خلال طرح مجموعة من نماذج الشراكة للانضمام لبرنامج فصول موهبة، والتي تتنوع بين النموذج الحكومي والنموذج الداعم والنموذج التصنيفي، وأخيرًا نموذج الشراكة.

مجموعة متميزة من الطلبة الموهوبين

 وبيَّن الفيفي، أن "موهبة" تقدم للمدارس الشريكة التي يتم اختيارها ضمن برنامج فصول موهبة، مجموعة من الخدمات التي تشمل، البرامج التدريبية والاستشارات التعليمية والمناهج الإضافية التي تم وضعها بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة العالمية والمحلية في المجالات التربوية والتعليمية، بالإضافة لتزويد تلك المدارس بمجموعة متميزة من الطلبة الموهوبين مما يرفع مستوى الأداء العام فيها، وكذلك تدريب وتطوير المعلمين.

استخدام طرق ومعايير "موهبة" في اختيار المدارس

 وأشار إلى أنه يتم اختيار المدارس المشاركة في البرنامج بناءً على معايير عالمية مدروسة وفق آليات ومراحل تقييم مختلفة ينتج عنها إعداد التوصيات المناسبة لاختيار المدارس التي استوفت المعايير المطلوبة، ويقوم على ذلك مقيمون محليون مدربون على استخدام طرق ومعايير "موهبة" في اختيار المدارس.

152 مدرسة و 8600 طالب في 13 مدينة

 يذكر أن عدد المدارس التي انضمت للبرنامج حتى الوقت الحالي بلغت 152 مدرسة بزيادة تصل إلى 12% عن العام الماضي، موزعة على 13 مدينة من مدن المملكة، وبلغ عدد الطلبة الذين انضموا إلى فصول موهبة هذا العام 8600 طالب وطالبة بزيادة تصل إلى 29%.

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