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"حاضنات الباغة" توفر فرصًا لممارسة الأعمال التجارية.بالقصيم

حاضنات
حاضنات الباغة المتجولين تجذب شباب الاعمال في القصيم
أ أ
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أوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن مبادرة حاضنات الباعة المتجولين، ساهمت في إيجاد فرص لممارسة الأعمال التجارية.اضافة اعلان
قال إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت المبادرة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.


إيجاد بيئة مناسبة للشباب

وبهدف إيجاد بيئة مناسبة للشباب والشابات من المبتدئين بالإعمال من أبناء الوطن، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
وأشار إلى أن المبادرة قد سهلت على جهات الرقابة متابعة أعمال الباعة المتجولين، كما أسهمت في تحسين المشهد الحضري، وأصبحت معلماً سياحياً.


الاستفادة من مقومات منطقة القصيم

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم أكد مرارا أهمية الاستفادة من مقومات منطقة القصيم التي تتوافر فيها الحدائق والميادين بإيجاد منافذ تسويقية لعربات بيع الأطعمة.
مما يسهم في توفير فرص العمل لشباب وشابات المنطقة، وتهيئة السبل التي تكفل توفير بيئة آمنة ومناسبة بالتعاون مع الجهات الداعمة بالمنطقة.


أهمية تمكين الشباب

وأكد سموه أن قيادتنا الرشيدة تولي البرامج الداعمة للشباب اهتماما كبيرا لتمكينهم والاستفادة من فرص العمل في جميع المجالات.
مقدرا ما تقوم به أمانة منطقة القصيم وبنك التنمية الاجتماعية من جهود كبيرة في توفير الدعم اللازم للشباب والشابات لإنجاح مشاريعهم الناشئة.
وقد نفذت أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة لها 22 حاضنة تحتوي على 242 منفذاً للبيع بمحافظات منطقة القصيم.


توفير بيئة جاذبة مناسبة

وتهدف هذه الحاضنات لدعم ورفع كفاءة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة ومناسبة للشباب من الجنسين لمزاولة أنشطتهم التجارية في مواقع مناسبة وتسهيلاً لهم لبدء ممارسة الأعمال وتقليل التكاليف.
وتعمل على تحفيز الاستثمار في قطاع الحاضنات البلدية بمنطقة القصيم في عدد من الأنشطة.

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