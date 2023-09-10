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عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 70 من حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 70 – شهر سبتمبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الأحد.اضافة اعلان
وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.
وأوضح أنه تم إيداع  3.7 مليار ريال، لـ  11 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.


تفاصيل الدفعة 70

-3.7 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
-11.3 مليون مستفيد وتابع.
-76 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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