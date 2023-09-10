عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 70 من حساب المواطن

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كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 70 – شهر سبتمبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الأحد. اضافة اعلان

وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.

وأوضح أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال، لـ 11 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.





تفاصيل الدفعة 70



-3.7 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.-11.3 مليون مستفيد وتابع.-76 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.





حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

