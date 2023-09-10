بالمدة والشروط.. تنبيه عاجل لـ"مساند" بشأن هروب العمالة المنزلية

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أعلنت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن نقل الخدمات من فرد إلى فرد هي خدمة خاصة بالعمالة المنزلية، ويشترط فيها ألا يكون لدى العامل بلاغ هروب. اضافة اعلان





ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات



مدة إكمال خدمة نقل الخدمات



ماذا يعني استقدام عاملة "معين باسم" وعلاقتها برسوم التأشيرة؟



4 خطوات لتحويل راتب العمالة



مدة تحويل تكلفة نقل العمالة



وحسب "عكاظ"، فقد أكدت المنصة أن طلب نقل الخدمات تتم معالجته بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وكشفت أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى فرد كالتالي: يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد، وذلك عن طريق منصة مساند، ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.وأشارت المنصة إلى أن إكمال خدمة نقل الخدمات يصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا، تزيد أو تنقص بناء على سرعة تجاوب أطراف العلاقة وإتمام الطلب عبر منصة «أبشر».في الوقت نفسه، أكد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، أن مكتب أو شركة الاستقدام تضمن العمالة الذين يختارهم صاحب العمل بنفسه "معين باسم" لمدة 3 شهور وهي فترة ضمان العامل أو العاملة، بناءً على العقد المبرم بين الطرفين.وفي وقت سابق، حددت منصة “مساند" 4 خطوات لتحويل راتب العمالة عبر furpay"".1 - حـمـل urpay وأنــشــــئ حسابًا للعمالة.2 - قم باختيار أيقونة مساند وأضف العمالة.3 - اختر دفع راتب وقم بإدخال الراتب ومدة العمل.4 - حدد المحفظة المطلوبة وأكد عملية التحويل.وأشارت «مساند» إلى أن إكمال خدمة نقل الخدمات يصل إلى مدة أقصاها 23 يوماً، تزيد أو تنقص بناء على سرعة تجاوب أطراف العلاقة وإتمام الطلب عبر منصة «أبشر».





عقود العمالة المنزلية



وأطلقت “مساند”، خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة ولا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.يذكر أن مساند هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.