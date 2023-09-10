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تغيير اسم "واجهة الرياض" إلى "واجهة روشن" لهذا السبب

واجهة روشن
تغيير إسم "واجهة الرياض" إلى "واجهة روشن"
أ أ
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أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد في المملكة، وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن خطوة مهمة في إطار رحلتها للتحول إلى مطور عقاري متعدد الأصول.اضافة اعلان
وذلك بعد إعادة تسمية العلامة التجارية لوجهة التسوق والأعمال الأيقونية "واجهة الرياض" لتصبح رسميًا "واجهة روشن".


تطوير مجتمعات متكاملة


وتأتي إعادة تسمية "واجهة روشن" تأكيدًا على التزام المجموعة بتطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تثري حياة سكانها وتقدم لهم نمط حياة جديد يجمع ما بين السكن والعمل والترفيه.
ولا يعكس تغيير الاسم الرؤية المتغيرة للوجهة فحسب، بل يرمز أيضًا إلى عصر جديد من التميز والريادة في الارتقاء بمستقبل الحياة الحضرية في مختلف مناطق المملكة.


إستراتيجية روشن للتطوير الحضري

 ويمثل الاستحواذ على "واجهة روشن" وإعادة تسميتها نقطة تحول رئيسة في إستراتيجية روشن للتطوير الحضري من شرق المملكة إلى غربها.
ويمثل أيضًا توسّع نطاق عملياتها وتحقق أهداف رحلتها برفع جودة الحياة وقيادة القطاع العقاري في المنطقة بمجال الابتكار وتبني التقنيات التحويلية التي ستجعل من مجموعة "روشن" مطورًا عالميًا.


نقطة محورية في رحلة المجموعة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، أن تحول "واجهة الرياض" إلى "واجهة روشن" يمثل نقطة محورية في رحلة المجموعة.
وقال: نعتز بترجمة رؤيتنا لمجتمعات مبتكرة ومستدامة ومتكاملة، إلى واقع ملموس في قلب الرياض، وعلى مستوى المملكة، وأن إعادة تسمية واجهة روشن يؤكد التزامنا بتغيير المشهد الحضري في المملكة.


30 ألف مسكن جديد

 وتضيف "واجهة روشن" نحو 30 ألف مسكن جديد إلى المعروض السكني في الرياض عند اكتمال مراحله الثمانية للتطوير.
وتعد وجهة فريدة متعددة الاستخدامات تجمع بين مفهوم التسوق والترفيه ومساحات الأعمال، وتبلغ مساحتها حوالي 80 ألف متر مربع، وتستقبل أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا.
بالإضافة إلى منطقة تجارية تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع تضم مساحات عمل حديثة على مستوى عالمي، كما يتميز المشروع باحتوائه على متنزهات تمتد لمسافة كيلو ومسطحات خضراء.


يحتوى المشروع على مرافق حديثة

ويحتوى المشروع على مرافق حديثة مثل: مركز اللياقة البدنية، وفندق أربع نجوم، وغرف الاجتماعات، وقاعات للمؤتمرات.
 وقد أطلقت مجموعة "روشن" المرحلة الأولى من مشروع "سدرة" في أكتوبر عام 2021، ويستفيد سكان "سدرة" بمجموعة من المزايا الفريدة التي تميزها عن غيرها من المجتمعات السكنية.

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