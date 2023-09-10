بشرى من الوطنية للإسكان.. 3 مشاريع جوهرية في هذه الأماكن

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أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، عن ثلاث مشاريع جوهرية تدعم رفاهية الحياة في ضاحيتي الفرسان وخزام. اضافة اعلان

وأطلق البطي مشاريع سكنية في ضواحي ومجتمعات الشركة حيث وفرت 86 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 42 مليا ر ريال، وهي القيمة الأكبر في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض.





إنشاء مجتمع سكني جديد





خلق بيئة متكاملة





ملاعب كرة قد خارجية وداخلية





تعزيز الاستدامة الاجتماعية





ريادة الوطنية للإسكان



معلنًا عن توقيع اتفاقية إنشاء مجتمعٍ سكنيٍّ جديدٍ في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري.ويعد المشروع أحد أكبر المشاريع السكنية في الضاحية، ويأتي بمساحة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين مترٍ مربعٍ، ويوفّر 27.750 ألف وحدة سكنية بخيارات متنوعة وفق معايير عالمية.وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن مشروع متكامل للأعمال في الضاحية "مركز خزام للأعمال" الذي يأتي بمساحة تتخطى نصف مليون متر مربع.ويهدف إلى خلق بيئة متكاملة تتكون من أبراج مكتبية ومجمعات تجارية متنوعة بمختلف المستويات، ومكاتب إدارية للأعمال، ومجمع سكني بمعايير عالية، وفنادق فاخرة.كما يقدم المركز جميع المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى أندية رياضية وملاعب ومسطحات خضراء تدعم المشاركة المجتمعية.وأعلنت الشركة عن مشروع رياضي ضخم في ضاحية خزام، وهي "مدينة خزام الرياضية" التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135,000 مترٍ مربعٍ.وتضم ملاعب كرة قدم خارجية وداخلية، وملاعب مغلقة لمختلف الرياضات، وملاعب كرة مضرب خارجية، وأكاديميات تدريبية رياضية، ونادٍ رياضي رجالي، ونادٍ رياضي نسائي، ومركز ألعاب لرياضات إلكترونية، ومركز ترفيهي، ومركز صحي وممشى رياضي.بالإضافة إلى بلازا تجاري يحتوي على مطاعم ومقاهي؛ ليخدم جودة الحياة في ضاحية خزام ويعزز من الرفاهية والاستدامة.وتعد ضاحيتي خزام والفرسان أكبر الضواحي السكنية بالمملكة، والتي تمّ تخطيطها بطريقة تُحسّن من جودة الحياة وتوفّر نمط حياة صحي ومستدام، عبر مساحات خضراء مفتوحة ومسارات آمنة للمشاة والدراجات.وتوفر كل المرافق التي تسهم في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وخلق مساحاتٍ حيوية تعزز الترابط بين السكان وتمكنهم من الاستمتاع بالطبيعة كجزء أساسٍ من حياتهم اليومية.يذكر أن "الوطنية للإسكان NHC " تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي" كشريك مؤسس، ويستمر حتى 13 سبتمبر.ويشهد المعرض مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة والتي ستشكل مستقبل المملكة العقاري تحت سقف واحد، حيث سيستضيف آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2,000 مستثمر في القطاع العقاري.بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثٍ عالميٍّ ومحليٍّ سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من خلال جلسات تزيد عن 250 ساعة نقاش عبر منصات مختلفة.وتعد الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة.وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.