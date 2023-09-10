قيمتها 500 ألف ريال.. غرامة نقل أجنة الخيول العربية دون تصريح

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تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنظيم عقوبات على مخالفي تحاليل DNA للخيول
العربية ونقل الأجنة، وفقا لمصادر "عكاظ".
تبدأ بالإنذار وتنتهي بالغرامات المالية، وأن عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة ستكون عقوبتها الأولى إنذاراً وتصل غراماتها إلى 1,000 ريال إذا تكررت المخالفة.
وفي حال عدم مطابقة تحليل إثبات الأم عبر DNA ستكون عقوبتها الأولى إنذاراً وتصل غراماتها إلى 2,000
ريال في حدها الأعلى.
عدم مطابقة تحليل إثبات الأم عبر DNA
وعقوبة عدم مطابقة تحليل الإثبات للأب والأم معاً ستكون غرامة 3,000 ريال في حدها الأعلى.
وأوضحت المصادر، أن نقل الجنين دون تصريح، تصل عقوبته لغرامة 500 ألف ريال، كما أن التعديل أو التزوير في الوثائق المتعلقة بالخيل العربية تصل غرامتها 100 ألف ريال.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة ستشدد على تطبيق آلية جديدة لتسجيل مواليد
الخيول مباشرة تحت إشراف لجنة تسنين من المختصين، إذ إن عدم التسجيل تصل عقوبته
2,000 ريال.
تطبيق آلية جديدة لسجيل مواليد الخيول
وفي حال عدم مطابقة تاريخ الميلاد للمسجل بتبليغ الولادة فإن الغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.
وبينت المصادر، أن إجراء العمليات الجراحية أو الخصي للخيول دون موافقة رسمية، تصل غرامتها 100 ألف ريال.