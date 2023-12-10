عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 16 وظيفة شاغرة "إدارية، تقنية، فنية" للخريجين من حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
يأتي ذلك عبر برنامج الإحلال والتأهيل
لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "ينبع، جازان، رأس الخير"، على
النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:-
مدير العقد (عدد 1 - للرجال - ينبع)
- دعم فني (عدد 1 - للرجال - جازان)
- كاتب تقني (عدد 1 - للرجال - جازان)
- موظف دعم فني (عدد 1 - للجنسين - ينبع)
- مهندس شبكات (عدد 2 - للرجال - جازان)
- كبير المهندسين (عدد 2 - للرجال - جازان)
- فني كابلات شبكة (عدد 2 - للرجال - جازان)
- موظف استقبال (عدد 1 - للرجال - رأس الخير)
- أخصائي دعم تطبيقات (عدد 2 - للرجال - جازان)
- أخصائي إدارة مشاريع (عدد 2 - للرجال - جازان)
- مشرف تحكم أعمال الاتصالات (عدد 1 - للرجال - ينبع)
* المؤهلات
المطلوبة:-
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
* الرواتب:الرواتب
الإجمالية تتراوح من 5,000 إلى 15,000 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
* طريقة
التقديم:التقديم
متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن برنامج الإحلال والتأهيل:وبرنامج
التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بإشراف مباشر من
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة
الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
أهداف برنامج التأهيل والإحلال ويقوم
برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل
الصناعية، وعمل الإحصاءات، والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب
النشاط، وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة، ووضع
الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف، وعمل
بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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