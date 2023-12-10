عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 16 وظيفة شاغرة "إدارية، تقنية، فنية" للخريجين من حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".

يأتي ذلك عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "ينبع، جازان، رأس الخير"، على النحو التالي: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



* المؤهلات المطلوبة:



* الرواتب:



* طريقة التقديم:



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:



أهداف برنامج التأهيل والإحلال

