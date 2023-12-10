عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة

أ أ
أعلنت
الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف
شاغرة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات
الوظيفية:1 -
فني صيدلي.
2 - سكرتير طبي.
3 - مدير إدارة التمريض.
4 - فني أشعة تشخيصية.
5 - طبيب أخصائي - جراحة الأطفال.
6 - طبيب نائب أول قسم الجهاز الهضمي.
7 - طبيب أخصائي أول - قسم الأعصاب.
8 - فني تخطيط دماغ وأعصاب وعضلات.
وغيرها من الوظائف ...
* أماكن
العمل:الرياض.
تبوك. نجران. القصيم. المنطقة الشرقية.
* طريقة
التقديم:أوضحت
الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة
تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبرواتساب.. اشترك الآن