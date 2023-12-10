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عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة

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الخدمات الطبية للقوات المسلحة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - فني صيدلي.
2 - سكرتير طبي.
3 - مدير إدارة التمريض.
4 - فني أشعة تشخيصية.
5 - طبيب أخصائي - جراحة الأطفال.
6 - طبيب نائب أول قسم الجهاز الهضمي.
7 - طبيب أخصائي أول - قسم الأعصاب.
8 - فني تخطيط دماغ وأعصاب وعضلات.
 وغيرها من الوظائف ...

* أماكن العمل:

الرياض. تبوك. نجران. القصيم. المنطقة الشرقية.

* طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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