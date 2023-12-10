خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة

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يهتم كثير من المستثمرين بالتعرف على شروط وخطوات تأسيس الشركات بالمملكة، قبل البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. اضافة اعلان





شروط تأسيس شركة بالمملكة



تتمثل الشروط في الآتي:- ألا يقل العمر عن 18 سنة، وفي حال كان مقدم الطلب قاصرًا دون سن البلوغ يتم تقديم صك الولاية.- ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.- في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا (غير طبيعي)، يجب أن يكون السجل التجاري غير مشطوب وغير منتهي- في حال وجود شريك أجنبي، يجب أن تتوفر رخصة صادرة من وزارة الاستثمار.





في حال كانت صفة الشركة (مهنية)، يتم التحقق من الآتي:



- يجب أن تتوفر رخصة مهنية سارية- ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص عن (25%) من رأسمال الشركة المهنية في حال كانت الشركة مختلطة.- ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.

في حال كانت الشركة مساهمة:



خطوات تأسيس الشركة



- يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن 500 ألف ريال سعودي.- ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع.- لا يوجد شروط على رأس المال إذا كانت الشركة مساهمة مبسطة.-الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال.-اختيار خدمة تأسيس شركة مساهمة.-اضغط على ابدأ الخدمة.-تحديد المؤسسين.-تحديد صفة الشركة (اختياري).-التقديم على الخدمة.-مدة السجل ومقر وأنشطة وأغراض الشركة.-بيانات المؤسسين.-بيانات السجل التجاري.-بيانات الشركة.-بيانات إدارة الشركة.-بيانات النظام الأساسي.-ملخص الطلب.