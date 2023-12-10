خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة

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يهتم كثير من المستثمرين بالتعرف على شروط وخطوات تأسيس الشركات بالمملكة، قبل البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
شروط تأسيس شركة بالمملكةتتمثل الشروط في الآتي:
- ألا يقل العمر عن 18 سنة، وفي حال كان مقدم الطلب قاصرًا دون سن البلوغ يتم تقديم صك الولاية.
- ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.
- في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا (غير طبيعي)، يجب أن يكون السجل التجاري غير مشطوب وغير منتهي
- في حال وجود شريك أجنبي، يجب أن تتوفر رخصة صادرة من وزارة الاستثمار.
في حال كانت صفة الشركة (مهنية)، يتم التحقق من الآتي: - يجب أن تتوفر رخصة مهنية سارية
- ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص عن (25%) من رأسمال الشركة المهنية في حال كانت الشركة مختلطة.
- ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.
في حال كانت الشركة مساهمة:- يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن 500 ألف ريال سعودي.
- ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع.
- لا يوجد شروط على رأس المال إذا كانت الشركة مساهمة مبسطة.
💡| تعرّف على شروط تأسيس الشركة.#معك_في_تجارتك pic.twitter.com/aX7AMPvRow— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 10, 2023
خطوات تأسيس الشركة -الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال.
-اختيار خدمة تأسيس شركة مساهمة.
-اضغط على ابدأ الخدمة.
-تحديد المؤسسين.
-تحديد صفة الشركة (اختياري).
-التقديم على الخدمة.
-مدة السجل ومقر وأنشطة وأغراض الشركة.
-بيانات المؤسسين.
-بيانات السجل التجاري.
-بيانات الشركة.
-بيانات إدارة الشركة.
-بيانات النظام الأساسي.
-ملخص الطلب.