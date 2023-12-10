بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة

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أعلنت
الإدراة العامة للمرور، إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في مناطق مختلفة من المملكة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن المدارس المعلن عنها موزعة على مناطق، "الرياض وجدة وجازان والخفجي والدمام والحناكية".
موعد
وشروط التقديم بمدارس المروروأكدت
أنه على الراغبين من المؤسسات والشركات في التقديم على هذا المشروع التواصل على
الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور إدارة الرخص ليتم تزويدهم بالشروط
والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وبينت أن المدارس تستهدف إيجاد بيئة تعليمية وتدريبية حسب المعايير والمواصفات الدولية لتعليم القيادة الوقائية الآمنة.
التدريب
على القيادة الاحترافية للمركباتوأضافت
أن المدارس تتضمن التدريب على القيادة
الاحترافية للمركبات التي تتطلب مهارات خاصة مثل سيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء
من خلال مسارات تدريبية خاصة، إضافة لمركبات الأجرة والدراجات النارية والحافلات
والنقل الثقيل والخفيف.
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كما تهدف لإكساب المتدرب مهارات القيادة الوقائية الآمنة ورفع مستوى الوعي لدى السائقين بمخاطر الطريق، من خلال منهج تدريبي متقن ونظام تقييم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها.