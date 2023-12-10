بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة

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أعلنت الإدراة العامة للمرور، إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن المدارس المعلن عنها موزعة على مناطق، "الرياض وجدة وجازان والخفجي والدمام والحناكية". اضافة اعلان





موعد وشروط التقديم بمدارس المرور



التدريب على القيادة الاحترافية للمركبات

