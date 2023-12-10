يُعقد الثلاثاء القادم.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي

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تستضيف بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي يوم الثلاثاء القادم، في خطوة جديدة لتقوية العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية. اضافة اعلان





تطوير مسار الشراكة بين المملكة والصين



مشاركة 700 من ممثلي الحكومات وكبار المسؤولين



جلسات حوارية عن الطاقة النظيفة والمعادن



بحث فرص التعاون في قطاع الاستثمار



الصين أكبر شريك تجاري للمملكة



يعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.وتدعم الرؤية مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.ويشارك في هذه المؤتمر أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين.بالإضافة إلى مشاركة رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.تتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن.ويعقد عدد من ورش العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.ويبحث وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.وتمتد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، لأكثر من 30 عاماً.وتعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، كما تشهد التجارة والاستثمار بين البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.