10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مستشار قانوني: عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN بالمملكة (فيديو)
يلجأ بعض الناس إلى استخدام برامج (VPN)، وهي شبكة خاصة افتراضية، تغطي استعمال شبكات عامة أو خاصّة لإنشاء مجموعة من المُستخدمين المفصولين عن بقية مُستخدمي الشبكة.
حلول تمويلية من "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي
حدد برنامج سكني بعض الشروط التمويلية للمستفيدين من البناء الذاتي.
"الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة على مكة والباحة وضبابًا بالشرقية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة.
تفعيل فحص ما قبل الزواج لمنع الأمراض الوراثية
تنطلق جلسات الورشة السادسة عشرة لنادي الوراثة الطبي بمنطقة مكة المكرمة التي تستضيفها جامعة أم القرى، وتنظمها الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة الخميس القادم.
تنبيه من سفارة المملكة في تايلند لجميع المواطنين
أصدرت سفارة المملكة في تايلند، اليوم الاثنين 4/11/2023، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.
كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام
كما فضّل الله تعالى بعض الأيام على بعض، فقد اختص شهر رمضان بعظيم الفضل على سائر الشهور؛ ففيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه تنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم.
4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة
جاء ارتفاع أسعار تمويل السيارات وتأخيرها المنتهى بالتملك، في صدارة أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة، حسب تجار السيارات والعاملين في قطاع النقل.
تنبيه مهم من حساب المواطن للمؤذنين وأئمة المساجد لأجل استحقاق الدعم
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية إدراج مكافأة المؤذنين أو أئمة المساجد عند التسجيل في الحساب.
كيف تتعرف على الشخص متعاطي المخدرات؟.. هذه أبرز العلامات
هناك بعض العلامات التي تظهر على الشخص متعاطي المخدرات، والتي يمكن تمييزها بوضوح، وفقًا للخبراء.
منها الشخير.. 7 علامات تصدر من أعضاء الجسم تدل على مرض القلب
لا يُعتبر ألم الصدر هو العرض الوحيد الذي يشعر به الإنسان عندما يمرض قلبه، وإنما هناك علامات أخرى تصدر من عدة أعضاء بالجسم تدل على إصابة الشخص بمرض القلب.
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