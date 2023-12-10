سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة البكالوريوس فأعلى

أ أ
أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالرياض، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من
حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
* المسميات
الوظيفية:1 -
أخصائي أول تطوير الخدمات.
2 - أخصائي تخطيط ومتابعة رئيس.
3 - خبير استشاري في اتخاذ القرار.
4 - خبير رئيس في التشغيل والصيانة.
5 - أخصائي الرقابة المالية وإعداد التقارير.
6 - أخصائي أول المسؤولية الاجتماعية للشركات.
* التخصصات
المطلوبة:-
المالية
- الهندسة
- الاقتصاد
- التسويق
- الاتصالات
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- أو ما يعادلهم.
* طريقة
التقديم:التقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
* نبذة
عن الهيئة:هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4
مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة
العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن
اظهار ألبوم ليست