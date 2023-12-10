سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالرياض، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



* التخصصات المطلوبة:



* طريقة التقديم:



* نبذة عن الهيئة:



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