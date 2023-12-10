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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة البكالوريوس فأعلى

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالرياض، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - أخصائي أول تطوير الخدمات.
2 - أخصائي تخطيط ومتابعة رئيس.
3 - خبير استشاري في اتخاذ القرار.
4 - خبير رئيس في التشغيل والصيانة.
5 - أخصائي الرقابة المالية وإعداد التقارير.
6 - أخصائي أول المسؤولية الاجتماعية للشركات.

* التخصصات المطلوبة:

- المالية
- الهندسة
- الاقتصاد
- التسويق
- الاتصالات
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- أو ما يعادلهم.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

* نبذة عن الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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