إنذار أصفر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار وأتربة على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - منطقة جازان وتشمل "الدرب وبيش".2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات ورابغ والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان وبحرة".3 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.4 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى التاسعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.