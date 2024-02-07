بشرى لمستفيدي الضمان حول التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي دون سداد الرسوم المقررة. اضافة اعلان





الإعفاء من رسوم قياس



وعليكم السلام

أهلاً بك ,



يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين



شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 7, 2024

اختبار القدرات العامة



اختبار التحصيل الدراسي



وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي".وأضافت: على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط )، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.