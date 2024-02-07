تدشين مشروع الخدمات الاستشارية والدعم لمعهد الأئمة والخطباء

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دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزیز آل الشيخ، مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء. اضافة اعلان





مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز الوسطية والتسامح



التعايش مع الآخرين ومحاربة التطرف



تأسيس وتشغيل معهد الأئمة والخطباء



ويعد المشروع الجديد أحد مشاريع مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.واستمع الوزير خلال الافتتاح إلى عرض توضيحي عن منطلقات المشروع وخطته ومراحله والمخرجات المتوقعة لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء وفق أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية.وقدم الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويهدف إلى تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخرين ومحاربة التطرف بجميع أشكاله.يذكر أن هذا المشروع يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الوسطية والتسامح ومبادرة البرنامج لتعزيز قيم الوسطية والتسامح.ويهدف إلى تأسيس وتشغيل معهد الأئمة والخطباء من خلال ممكنات تشريعية ومؤسسية ومعرفية ومهارية وتقنية شاملة لمعهد الأئمة والخطباء.