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تدشين مشروع الخدمات الاستشارية والدعم لمعهد الأئمة والخطباء

وزير الشئون الاسلامية
وزير الشؤون الإسلامية
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دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزیز آل الشيخ، مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء.اضافة اعلان

مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز الوسطية والتسامح

ويعد المشروع الجديد أحد مشاريع مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.
 واستمع الوزير خلال الافتتاح إلى عرض توضيحي عن منطلقات المشروع وخطته ومراحله والمخرجات المتوقعة لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء وفق أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية.

التعايش مع الآخرين ومحاربة التطرف

 وقدم الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف إلى تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخرين ومحاربة التطرف بجميع أشكاله.

تأسيس وتشغيل معهد الأئمة والخطباء

يذكر أن هذا المشروع يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الوسطية والتسامح ومبادرة البرنامج لتعزيز قيم الوسطية والتسامح.
ويهدف إلى تأسيس وتشغيل معهد الأئمة والخطباء من خلال ممكنات تشريعية ومؤسسية ومعرفية ومهارية وتقنية شاملة لمعهد الأئمة والخطباء.

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