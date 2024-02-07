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حصلت على براءة اختراع.. قنّاصة سعودية تصبح حديث الصحافة العالمية (فيديو)

قناصة سعودية
القناصة LDSR
أ أ
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حصلت البندقية القناصة (LDSR) سعودية الصنع على براءة اختراع في ترباس تلقيم الطلقات النارية.
وتواجدت القناصة المملوكة لشركة "ذا لاينز دين" السعودية في معرض الدفاع العالمي بالرياض 2024.اضافة اعلان
وتعد أول قناصة في العالم بتلقيم مباشر، وحصلت على براءة اختراع في تلقيم الطلقات النارية. 

دعم ولي العهد 

وقال فيصل الربيعة، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا لاينز دين"، لفضائية "الإخبارية: "هي بداية بدأها سمو ولي العهد برؤية المملكة 2030 التي أعطتنا حافزًا، وأطلقت هذه المواهب السعودية، وتمكينًا إضافيًا، بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية".
وأضاف: "بدعمهم لنا وتوجيههم لنا، كانوا معنا خطوة بخطوة مع كافة القطاعات، والآن نأمل الشيء المماثل من القطاعات العسكرية في أن يروا هذه القدرات والإمكانات السعودية، وكل منتجاتنا حائزة على شهادة الجودة، وشهادة التصنيف الأوروبية التي تعد الأعلى في هذا المجال".

اهتمام واسع بالقناصة السعودية

ونالت قناصة صدى واسعًا وإقبالاً كبيرًا من القطاعات العسكرية الأجنبية والصحافة المهتمة بالقطاع العسكري.
وأشار الربيعة إلى أنه بخلاف براءة الاختراع التي تلمكها الشركة في التلقيم المباشر كانت سلاسة الزناد مفاجأة لكل المحترفين والقناصين العسكريين. 

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