حصلت على براءة اختراع.. قنّاصة سعودية تصبح حديث الصحافة العالمية (فيديو)

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حصلت البندقية القناصة (LDSR) سعودية الصنع على براءة اختراع في ترباس تلقيم الطلقات النارية.

وتواجدت القناصة المملوكة لشركة "ذا لاينز دين" السعودية في معرض الدفاع العالمي بالرياض 2024. اضافة اعلان

وتعد أول قناصة في العالم بتلقيم مباشر، وحصلت على براءة اختراع في تلقيم الطلقات النارية.





دعم ولي العهد



اهتمام واسع بالقناصة السعودية







"LDSR" صناعة وطنية تحصد براءة اختراع في ترباس تلقيم الطلقات النارية



التفاصيل مع مراسلنا "محمد العتيبي"pic.twitter.com/VcqtCsPbtQ #الإخبارية #معرض_الدفاع_العالمي فيديو | قناصة سعودية حديث الصحافة العالمية.."LDSR" صناعة وطنية تحصد براءة اختراع في ترباس تلقيم الطلقات الناريةالتفاصيل مع مراسلنا "محمد العتيبي" #نشرة_النهار February 7, 2024

وقال فيصل الربيعة، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا لاينز دين"، لفضائية "الإخبارية: "هي بداية بدأها سمو ولي العهد برؤية المملكة 2030 التي أعطتنا حافزًا، وأطلقت هذه المواهب السعودية، وتمكينًا إضافيًا، بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية".وأضاف: "بدعمهم لنا وتوجيههم لنا، كانوا معنا خطوة بخطوة مع كافة القطاعات، والآن نأمل الشيء المماثل من القطاعات العسكرية في أن يروا هذه القدرات والإمكانات السعودية، وكل منتجاتنا حائزة على شهادة الجودة، وشهادة التصنيف الأوروبية التي تعد الأعلى في هذا المجال".ونالت قناصة صدى واسعًا وإقبالاً كبيرًا من القطاعات العسكرية الأجنبية والصحافة المهتمة بالقطاع العسكري.وأشار الربيعة إلى أنه بخلاف براءة الاختراع التي تلمكها الشركة في التلقيم المباشر كانت سلاسة الزناد مفاجأة لكل المحترفين والقناصين العسكريين.