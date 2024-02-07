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توضيح مهم من "مساند" حول التأمين على العاملة المنزلية بعد إبرام العقد

مساند
منصة مساند
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تقدم منصة "مساند"، خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، على ضوء قرار وزارة الموارد البشرية بسريان تطبيقها إلزاميًا بدءًا من شهر فبراير الجاري. اضافة اعلان
وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول كيفية التأمين على العاملة المنزلية بعد التعاقد؟، أوضحت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس"، أنها "تقدم خدمات التأمين على العقود الجديدة، لكن حاليًا، لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد دون اختيار التأمين من خلال منصة مساند".


مزايا التأمين على عقود العمالة المنزلية

وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
ويتم تعويض صاحب العمل في حالات تشمل: 
- عجز العامل عن العمل.
- إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.
- الهرب.
- إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل:
- تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
- تعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.

منصة مساند

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصةَ "مساند" كأحد المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
وتوفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.

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