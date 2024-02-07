عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية وأمطار تستمر حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وبدر ووادي الفرع".2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان والعاصمة والكامل والجموم ووخليص الشعيبة والخرمة والمويه وتربة ورنية".3 - منطقة عسير، وتشمل “المجارة وبارق محايل ورجال ألمع والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وريب والنماص وبلقرن وتنومة".4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.