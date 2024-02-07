عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح
قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
أمطار
ورياح قوية متوقعة على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وبدر ووادي الفرع".
2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان والعاصمة والكامل والجموم ووخليص الشعيبة والخرمة والمويه وتربة ورنية".
3 - منطقة عسير، وتشمل “المجارة وبارق محايل ورجال ألمع والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وريب والنماص وبلقرن وتنومة".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.