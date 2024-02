هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP؟

أ أ

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الضمان الاجتماعي لايعفي من رسوم اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP. اضافة اعلان

وأضافت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس"، إن "الضمان الاجتماعي يُعفي اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط".



مرحباً:

الضمان الاجتماعي يُعفي اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) February 6, 2024

اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP



اختبار القدرات العامة



اختبار التحصيل الدراسي



هو اختبار كفايات اللغة الإنجليزية واسمه Standardized Test of English Proficiency (STEP) ويغطي المهارات الأساسية التي يمكن قياسها بموضوعية وثبات وهو اختبار قريب من الاختبارات العالمية المعروفة (TOEFL and ILETS)، وقد بُني وفقًا للإطار الأوروبي المشترك للغات (Common European Framework of Reference for Languages) ويُقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية في الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث، أو في البرامج التي تشترط مستوًى معينًا في اللغة الإنجليزية، أو الراغبين في الحصول على شهادة تحدد مستواهم أو درجة تأهيلهم في اللغة الإنجليزية.واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.https://x.com/EtecCare/status/1754935796996423696?s=20