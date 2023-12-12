64% من المواطنين و62 من المقيمين لم يقرأوا كتابا خلال عام

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أظهرت أرقام الهيئة العامة للإحصاء عن الفترة بين منتصف 2022 م وحتى منتصف 2023م، أن 64% من المواطنين بعمر 15 سنة فأكثر لم يقرؤوا كتابا واحدا خلال الفترة المذكورة. اضافة اعلان





الأجانب أيضا لا يقرؤون



79% من المواطنين لم يقرؤوا الصحف



واقع القراءة في الوطن العربي



ربع صفحة معدل قراءة الفرد العربي سنويا



وقالت إن نسبة 62.2% من غير السعوديين لم يقرؤوا أيضا، وكانت النسبة الأعلى لقراءة الكتب بحسب المناطق الرياض ثم مكة وثالثا الشرقية.أما من حيث قراءة الصحف فبينت الإحصاءات أن 79 % من المواطنين لم يقرؤوا الصحف وكانت النسب في القصيم وحائل هي الأقل.أما في ما يخص المجلات فأتت نسب القراءة أكثر تدنيا بـ6% فقط قرؤوا مجلة خلال 12 شهرا.يشير تقرير التنمية الثقافية الذي تصدره مؤسسة الفكر العربي إلى أن متوسط قراءة الفرد الأوروبي يبلغ حوالي 200 ساعة سنويًّا، بينما في العالم العربي لا يتعدى 6 دقائق سنويًّا.معدل قراءة الفرد العربي سنويًّا هو ربع صفحة، بينما معدل قراءة الأمريكي هو 11 كتابًا، ومعدل قراءة كل من البريطاني والألماني هو سبعة كتب؛ أي: إن كل عشرين مواطنًا عربيًّا يقرؤون كتابًا واحدًا في السنة.