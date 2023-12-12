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260 ألف طالب وطالبة يسجلون في برنامج «أذكى»

برنامج اذكى
الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي
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سجل أكثر من 260 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون أكثر من 10 آلاف مدرسة بالمملكة في برنامج "أذكى".اضافة اعلان

ارتفاع الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وحقق بذلك الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي رقمًا قياسيًا، الأمر الذي يوضح بجلاء ارتفاع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن تجاه تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
ويؤكد التفاعل الكبير مع ” أذكى” نجاح الجهود المثمرة التي بذلتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة “موهبة”.

صناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة

وتهدف الهيئة إلى دعم الأولمبياد الذي قدمته سدايا كونها مبادرة وطنية لصناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة والذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعد هذا العدد انعكاسًا لارتفاع مستوى وعي المجتمع السعودي تجاه استخدامات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي الذي جعل المملكة تنال في شهر إبريل 2023 الترتيب الثاني على مستوى العالم.

ثقة المواطنين في منتجات الذكاء الاصطناعي

وكشف استطلاع للرأي عن ارتفاع معدل ثقة المواطنين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة، وفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية.
وأخذت سدايا على عاتقها منذ إنشائها عام 2019م العمل على رفع مستوى الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني لهما فضلاً عن بناء القدرات البشرية بهذا المجال.

تنظيم فعالية بحضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة

وتحظى سدايا بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة للوصول بالمملكة للريادة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي إطار التحفيز على التسجيل في أولمبياد أذكى تم تنظيم فعالية الطريق إلى أذكى بحضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، كما تم تنظيم مبادرة (ساعة الذكاء الاصطناعي).

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