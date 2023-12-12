بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال جدة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات
غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول على شاطئ مستورة شمال جدة.
أمطار
غزيرة على شاطئ مستورة شمال جدةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار الغزيرة على
مستورة بجدة، مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية.
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
📍فيديو مباشر— طقس (@tqqs) December 12, 2023
امطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال #جدة
الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
12 ديسمبر 2023 م
📸 فيصل الكبكبي
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وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.