بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال جدة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول على شاطئ مستورة شمال جدة. اضافة اعلان





أمطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال جدة



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق





امطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال

الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

12 ديسمبر 2023 م

📸 فيصل الكبكبي

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. pic.twitter.com/UuCRz6mKM0 📍فيديو مباشرامطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال #جدة الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ12 ديسمبر 2023 م📸 فيصل الكبكبي December 12, 2023

انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار الغزيرة على مستورة بجدة، مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.