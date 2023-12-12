الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إنذار من أمطار غزيرة على المدينة وهذه المناطق

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة وعرعر وطريف".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل".
3 - منطقة تبوك، وتشمل "تيماء والوجه وأملج وتبوك وضبا ونيوم شرما والبدع وحقل".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسلمي وبقعاء والشنان وبقعاء وحائل والغزالة وموقق".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر وينبع والرايس"
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والليث ورهاط ومدركة وبحرة والطائف".
7 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)

أمطار تبوك.. شاهد قوة العصف المطري والسيول بالوجه وأملج

المديفر : 80% من مبادرات التعدين اكتملت أو قيد الانتهاء

20 جلسة و25 ورشة عمل.. انطلاق فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي في الرياض

منها البنك المركزي.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 3:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية 2:35 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

أمطار غزيرة 3:02 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

إنذار أصفر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار رعدية على مكة وهذه المناطق

رياح 1:33 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

أهم 10
10:02 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وتأشيرة موحدة لدول الخليج

التقاط
9:52 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عصف مطري غزير.. شاهد السيول تقطع الطريق بين ينبع البحر والنخل

GBHoMveXIAA20oo
9:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. خبير طقس يُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول على مكة والمدينة وهذه المناطق

جامعة الملك عبدالعزيز
9:04 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

اليوم.. تأجيل الاختبارات المقررة بجامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
2:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار من أمطار غزيرة على المدينة وهذه المناطق

رابت - الراتب - ريال -
1:02 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. وقف المعاش عن الوريث.. و"التأمينات" تكشف السبب

أخبار السعودية
12:49 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية و2600 وظيفة من الموارد البشرية

2743175
12:03 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)

هدف
11:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 2600 وظيفة من الموارد البشرية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بكافة المناطق

أهم 10
10:02 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وتأشيرة موحدة لدول الخليج