عاجل.. وظائف شاغرة برواتب تصل لـ 20 ألف ريال شهريًا في الرياض

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أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر 110 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في الرياض بالتعاون مع شركة سفاري وبرواتب تصل إلى 20000 ريال حسب التخصص، وذلك حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





وظائف شاغرة في الرياض



الشروط المطلوبة لوظائف الرياض



* طريقة التقديم:

