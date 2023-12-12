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عاجل.. وظائف شاغرة برواتب تصل لـ 20 ألف ريال شهريًا في الرياض

الراتب - ريال 0 عملة
وظائف في الرياض
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أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر 110 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في الرياض بالتعاون مع شركة سفاري وبرواتب تصل إلى 20000 ريال  حسب التخصص، وذلك حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة في الرياض

- مدير مشروع (عدد 20) الراتب 20,000 ريال
- مساعد مدير مشروع (عدد 20) الراتب 15,000 ريال
- مشرف عمال نظافة (عدد 20) الراتب 6000 ريال
- فني جهد منخفض (عدد 15) الراتب 6000 ريال
- فني تكييف وتبريد (عدد 15) الراتب 6500 ريال
- مسؤول مشتريات (عدد 10) الراتب 6000 ريال
- مسؤول مستودعات (عدد 10) الراتب 5500 ريال

الشروط المطلوبة لوظائف الرياض

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس في مجال العمل.

* طريقة التقديم:

 التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).



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