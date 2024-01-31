الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي اليوم.. أسهل طريقة للتقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين

وزارة المالية
وزارة المالية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة المالية أن التقديم على برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2023م ينتهي اليوم، في مختلف التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

 أسهل طريقة للتقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين

التخصصات المطلوبة:
- جميع التخصصات مطلوبة.

شروط  التقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.
3 - أن لا يكون المتقدم متخرجاً وحقق متطلبات التدريب التعاوني.
4 - أن لا يقل المعدل التراكمي عن تقدير جيد جداً "3.75 من 5" أو "2.75 من 4".

الوثائق المطلوبة:

- الهوية الوطنية
- السجل الأكاديمي.
- خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني (اضغط هنا)، وينتهي اليوم الأربعاء 1445/7/19هـ (الموافق 2024/1/31م).

نبذة عن البرنامج:

يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للطلاب والطالبات، عبر منحهم فرصا تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل، وذلك انطلاقا من دور الوزارة وتحقيقا لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها.

اقرأ أيضا

للبكالوريوس فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني لإدارة النفايات

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد صرف دعم الدفعة 75

عاجل.. رابط منصة مدرستي.. كادر الطلاب لحل الواجبات المدرسية لجميع المراحل

عاجل.. قبل صرفه غدًا.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

رواتب وبدل وتأمين.. "STC" تُعلن استمرار التقديم على وظائف لهؤلاء الخريجين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ديوان المظالم 7:42 م السبت، 27 يناير 2024

ديوان المظالم يعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني 2024

GD6XpGvXUAAlOD5 12:09 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

فرصة لهؤلاء.. الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني بـ"المالية"

وزارة المالية -- صرف الرواتب 10:22 ص الإثنين، 08 يناير 2024

شهادة معتمدة.. "المالية" تُعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات

تعلم-اللغة-الإنجليزية 12:33 م الخميس، 04 يناير 2024

عبر "دروب".. الإعلان عن 8 دورات مجانية في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

اقرأ أيضا

حساب المواطن
7:30 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. مكافأة من دورة تدريبية هل تُحتسب ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن؟

الجواز الجوازات أبشر
5:51 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جددتُ الجواز ودفعت الرسوم ولا أعرف شيئًا للآن.. بماذا ردت "الجوازات"؟

حساب المواطن
4:53 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. تم رفضنا في حساب المواطن لوصول راتب زوجة الأب للحد المانع.. ما الحل؟

شركة بترو رابغ
2:21 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

شركة بترو رابغ تعلن عن برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
2:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل وبالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي

وزارة الداخلية
1:13 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض

الفوزان
12:46 م الأربعاء، 31 يناير 2024

غدًا إقامتها.. العلامة الفوزان يوضح كيفية صلاة الاستسقاء (فيديو)

مدرستي
12:14 م الأربعاء، 31 يناير 2024

منصة مدرستي.. رابط دخول كادر المعلمين 1445

images
12:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

56756
12:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان تطوير العلاقات ومواجهة التحديات