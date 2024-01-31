ينتهي اليوم.. أسهل طريقة للتقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين

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أعلنت وزارة المالية أن التقديم على برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2023م ينتهي اليوم، في مختلف التخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





أسهل طريقة للتقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين



شروط التقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين



الوثائق المطلوبة:



طريقة التقديم:



نبذة عن البرنامج:

