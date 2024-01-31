ينتهي اليوم.. أسهل طريقة للتقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين

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أعلنت
وزارة المالية أن التقديم على برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات
الجامعة لسنة التخرج 2023م ينتهي اليوم، في مختلف التخصصات على النحو التالي:
أسهل طريقة للتقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجينالتخصصات
المطلوبة:
- جميع التخصصات مطلوبة.
شروط التقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.
3 - أن لا يكون المتقدم متخرجاً وحقق متطلبات التدريب التعاوني.
4 - أن لا يقل المعدل التراكمي عن تقدير جيد جداً "3.75 من 5" أو "2.75 من 4".
الوثائق
المطلوبة:-
الهوية الوطنية
- السجل الأكاديمي.
- خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.