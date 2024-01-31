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"الخضيري" يكشف سر المنع الطبي لأدوية النحافة والتخسيس.. ويُحذر

أدوية النحافة
أدوية النحافة
أ أ
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، سر المنع الطبي لأدوية النحافة والتخسيس.

سر المنع الطبي لأدوية النحافة والتخسيساضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أدوية النحافة من الحبوب والكبسولات في الغالب ممنوعة من الناحية الطبية.

أدوية النحافة فيها مشاكل في الجسم

وأكد أن أدوية النحافة فيها مدّر للبول يسبب جفافًا ومشاكل في الجسم بالجهاز البولي، أو مليّنات ومسهلات تسبب مشاكل صحية وكسل الأمعاء لاحقًا أو مواد تسرّع الأيض.
وبين الطبيب المتخصص، أن ما سبق يشكل خطورة على الصحة، وقال إن نشرة هيئة الغذاء والدواء تؤكد ذلك، وهو يحذّر منها.

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