"الخضيري" يكشف سر المنع الطبي لأدوية النحافة والتخسيس.. ويُحذر

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، سر المنع الطبي لأدوية النحافة والتخسيس.





سر المنع الطبي لأدوية النحافة والتخسيس اضافة اعلان



أدوية النحافة فيها مشاكل في الجسم



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أدوية النحافة من الحبوب والكبسولات في الغالب ممنوعة من الناحية الطبية.وأكد أن أدوية النحافة فيها مدّر للبول يسبب جفافًا ومشاكل في الجسم بالجهاز البولي، أو مليّنات ومسهلات تسبب مشاكل صحية وكسل الأمعاء لاحقًا أو مواد تسرّع الأيض.وبين الطبيب المتخصص، أن ما سبق يشكل خطورة على الصحة، وقال إن نشرة هيئة الغذاء والدواء تؤكد ذلك، وهو يحذّر منها.