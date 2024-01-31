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التجارة تحذر من الاحتيال وتؤكد: البلاغات عبر هذه المنصة فقط

وزارة التجارة
وزارة التجارة
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أكدت وزارة التجارة، أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم الموحد 1900، وذلك لتجنب عمليات النصب والاحتيال عند تقديم بلاغ تجاري.اضافة اعلان

التجارة ترصد أسلوب جديد للنصب والاحتيال

وأشارت وزارة التجارة عبر صفحتها في "إكس" إلى أنها رصدت أسلوب جديد للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات، محذرة من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.

الوزارة لا تطلب أي بيانات شخصية

وأكدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.
حذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقاً عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.

القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية

وأوضحت أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق "بلاغ تجاري" الذي يمكن تحميله من خلال: https://mc.gov.sa/C-app

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