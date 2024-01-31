الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

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توضيح من "الموارد البشرية" بخصوص المديونية المتأخرة لرخصة عمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صاحب العمل بسداد مديونيات رخص العمل المتأخ.

سداد مديونيات رخص العمل المتأخرةاضافة اعلان

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "صاحب العمل مطالب بسداد مديونيات رخص العمل المتأخرة".
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول إمكانية وجود حلول مقترحة للتخلص من المديونية المتاخرة لرخصة عمل عامل، وفي حالة نقل خدماته الى صاحب عمل جديد، هل سترحل معه المديونية المتأخرة؟.

ما هي رخص العمل وكيف يتم إصدارها؟

في حال قمت بتوظيف أشخاص غير سعوديين، يتوجب عليك إصدار رخصة عمل في غضون 90 يوماً من وصولهم إلى المملكة. تعتبر هي الخطوة الأولى و متطلب رئيسي للحصول على رقم الإقامة (تصريح إقامة) غير السعوديين.
يمكنك تقديم طلب للحصول على رخصة عمل من خلال خدمة رخص العمل عبر منصة قوى.

ماهي تكلفة رخص العمل؟

رخص العمل مجانية لأول ثلاثة أشهر. بعد هذه الفترة، يجب تجديدها ودفع الرسوم على حسب قائمة التسعير أدناه:
100 ريال سنويًا لكل موظف غير سعودي في منشأتك دائمًا
700  ريال شهريًا لكل موظف وافد لا يزيد عن عدد الموظفين السعوديين.
800  ريال شهرياً للموظفين غير السعوديين الذين يزيدون عن عدد الموظفين السعوديين.

كم مدة صلاحية رخص العمل؟

يمكن أن تكون رخص العمل صالحة لفترة مختارة: 3، 6، 9 أو 12 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك بعض المهن تحدد فترة صلاحيتها، ويمكنك فقط تحديد الفترة المصرح بها للتجديد.

 كيفية إصدار أو تجديد رخصة العمل؟

يمكنك إصدار رخصة العمل غير السعودي بعد الحصول على رقم الحدود الخاص به عند دخوله للمملكة بتأشيرة العمل الدائمة. لإصدار الرخصة، يرجى اتباع الخطوات التالية:
 تسجيل الدخول إلى حساب الأعمال.
الذهاب إلى صفحة الخدمات وتحديد رخص العمل.
اختيار إصدار أو تجديد رخصة العمل في الجزء العلوي على يمين الصفحة.
حدد الموظف (أو الموظفين) الذي ترغب في إصدار رخصة العمل الخاصة به باختيار مربع الاختيار المجاور لأسماء الموظفين، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.
اختيار فترة الصلاحية لكل رخصة عمل - 3، 6، 9، أو 12 شهرًا، وفقاً لمهنة الموظف واحتياجات عملك.
استعراض تفاصيل الرسوم لكل من رخص العمل المطلوبة والمنتهية صلاحيتها إذا كان ذلك مطلوبًا.
مراجعة ملخص الطلب والدفع.
بمجرد الانتهاء من المراجعة، حدد طريقة الدفع - إما عبر محفظة قوى أو رقم سداد – وحدد مربع الاختيار المجاور لشروط وأحكام منصة قوى.
تأكيد الدفع.
يرجى مراعاة أن تاريخ بدء رخصة العمل سيكون هو تاريخ دخول المقيم غير السعودي للمملكة في المرة الأولى، وسيكون تاريخ بدء رخصة العمل المجدد هو اليوم الأخير من تاريخ الإقامة.

ما هي الإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل؟

هناك ثلاث حالات مختلفة يمكن للمنشأة أن تحصل على إعفاء من دفع رسوم رخصة العمل:
 مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) يكون 9 أو أقل:
أن يكون صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجود موظف سعودي متاح بدوام كامل (غير صاحب العمل) ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 
 يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لأربعة موظفين غير سعوديين.
 مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) 9 أو أقل:
 صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لموظفين اثنين غير سعوديين 
أن تكون المنشأة صناعية ولديها اعفاء من رسوم المقابل المالي عن طريق وزارة الصناعة في هذه الحالة، تَحسب وزارة الصناعة العدد الدقيق للإعفاءات وتمنحها للمنشأة.

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