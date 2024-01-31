عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

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أعلن حساب المواطن، يوم الأحد الماضي، عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).

ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا). اضافة اعلان





الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

