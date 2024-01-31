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عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

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تساقط الثلوج شمال المملكة
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حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج على عدد من مناطق المملكة.

انخفاض درجات الحرارة بهذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حساب المركز بمنصة "إكس"، أنه ابتداءً من مساء اليوم حتى نهاية يوم السبت، متوقع انخفاض درجات الحرارة من 1- إلى 5 درجات مئوية، على المناطق الشمالية.

نشاط للرياح السطحية وتساقط الثلوج

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية وتصل إلى 50كم/س، مع تساقط الثلوج الخفيفة الخميس والجمعة على مرتفعات تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

سحب ممطرة مع تكون الضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

منخفض قطبي على معظم مناطق المملكة

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.
كما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من منخفض قطبي بارد يؤثر على مناطق المملكة، خلال الـ 36 ساعة القادمة.
وأوضح أنه يتوقع خلال "٣٦" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء حتى غد الخميس منخفضًا قطبيًا يؤثر على معظم مناطق المملكة والخليج.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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