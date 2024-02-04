عاجل.. براتب 17 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

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أعلنت
الهيئة الملكية، عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص "رواتب تصل 17,500 ريال"
عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص.
الهيئة
الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرةوأوضحت
أن الوظائف متاحة لحملة "الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم،
البكالوريوس فأعلى"، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة
أدناه.
الوظائف:
- نجار.
- سائق.
- منقذة.
- محاسب.
- حارس أمن.
- منسقة سكن.
- فني ميكانيكا.
- فني اتصالات.
- فني كهرباء.
- فني صوتيات.
- مشغل هاتف.
- فني ميكانيكا.
- مهندس كهرباء.
- مهندس اتصالات.
- مهندس كهرباء.
- فورمان تشجير.
- موظفة استقبال..
- مطوّر تطبيقات.
- رئيس فريق عمل.
- مهندس اتصالات.
- مهندس كهرباء.
- مشرف مستودع.
- مشرف مستودع.
- مشغل حاسب آلي
- مشغل حاسب آلي.
- رئيس مجموعة عمال.
- موظف خدمات نظافة.
- رئيس مجموعة عمال.
- موظف خدمات نظافة.
- مراقب سلامة مرورية.
- فني أجهزة تدفئة وتهوية.
- أخصائي إدارة مشاريع.
- فني أجهزة تدفئة وتهوية.
- أخصائي مساندة فنية أعلى.
- عامل (راتب 4,500 ريال).
- أخصائي مساندة فنية أعلى.
- مطور واجهات أمامية وخلفية.
- مطور واجهات أمامية وخلفية.
- مخطط السلامة ومراقبة الجودة.
- مشرف تشجير (راتب 7,500 ريال).
- مدير مشروع (راتب 17,500 ريال).
المدن-
الجبيل.
- ينبع.
- جازان.
- رأس الخير.
المؤهلات-
الشهادة الابتدائية.
- الشهادة المتوسطة.
- الشهادة الثانوية.
- درجة الدبلوم.
- درجة البكالوريوس.