تفاصيل إنقاذ حياة أم وجنينها بعمليتين جراحيتين في المدينة

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أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن تمكن فريق طبي متخصص مكون من مستشفى ينبع العام ومركز أمراض وجراحة القلب ومستشفى أحد بالمدينة من إنقاذ حياة أم وجنينها بعد إجراء عمليتي قسطرة قلبية وولادة قيصرية عاجلة. اضافة اعلان





مريضة تعاني من ضيق شديد في التنقس وخفقات بالقلبب



مركز أمراض وجراحة القلب يجري قسطرة قلبية



إجراء عمليتين في نفس التوقيت لإنقاذ الأم وجنينها



وحضرت المريضة إلى مستشفى ينبع العام وهى تعاني من ضيق شديد في التنفس وخفقات بالقلب مستمر منذ عشرة أيام.وأظهرت الفحوصات الطبية معاناتها من هبوط حاد بالدورة الدموية ورجفان أذيني مع سرعة شديدة بضربات القلب، بسبب وجود روماتيزم بصمامات القلب وضيق شديد بالصمام المترالي.وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريضة وتحويلها على الفور لمركز أمراض وجراحة القلب نظرا لحالتها الحرجة وبعد الفحص السريري وتصوير القلب تبين وجود ضيق شديد بالصمام الميترالي.ويحتاج الصمام الميترالي إلى تدخل سريع بالقسطرة نظرًا لاحتمالية فقدانها للحياة، هى والجنين، حيث تم استدعاء فريق من أطباء النساء والولادة بمستشفى أحد لفحص المريضة والذي أظهر أن الجنين مازال على قيد الحياة ولكن هناك حاجة لعملية قيصرية عاجلة.وقرر الفريق الطبي إجراء عمليتين في نفس التوقيت قسطرة قلبية وعملية قيصرية لإخارج الجنين بعد عمل توسيع للصمام الميترالي بالبالون، تكللت العملية بالنجاح التام.وبفضل من الله نقلت بعدها الأم ومولودها تحت الملاحظة الطبية والراعاية الصحية للأطمئنان عليهما، حيث غادرا المستشفى وهما يتمتعان بصحة وعافية.