الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تفاصيل إنقاذ حياة أم وجنينها بعمليتين جراحيتين في المدينة

عملية الدمام
تجمع المدينة المنورة الصحي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن تمكن فريق طبي متخصص مكون من مستشفى ينبع العام ومركز أمراض وجراحة القلب ومستشفى أحد بالمدينة من إنقاذ حياة أم وجنينها بعد إجراء عمليتي قسطرة قلبية وولادة قيصرية عاجلة.اضافة اعلان

مريضة تعاني من ضيق شديد في التنقس وخفقات بالقلبب

وحضرت المريضة إلى مستشفى ينبع العام وهى تعاني من ضيق شديد في التنفس وخفقات بالقلب مستمر منذ عشرة أيام.
وأظهرت الفحوصات الطبية معاناتها من هبوط حاد بالدورة الدموية ورجفان أذيني مع سرعة شديدة بضربات القلب، بسبب وجود روماتيزم بصمامات القلب وضيق شديد بالصمام المترالي.

مركز أمراض وجراحة القلب يجري قسطرة قلبية

وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريضة وتحويلها على الفور لمركز أمراض وجراحة القلب نظرا لحالتها الحرجة وبعد الفحص السريري وتصوير القلب تبين وجود ضيق شديد بالصمام الميترالي.
ويحتاج الصمام الميترالي إلى تدخل سريع بالقسطرة نظرًا لاحتمالية فقدانها للحياة، هى والجنين، حيث تم استدعاء فريق من أطباء النساء والولادة بمستشفى أحد لفحص المريضة والذي أظهر أن الجنين مازال على قيد الحياة ولكن هناك حاجة لعملية قيصرية عاجلة.

إجراء عمليتين في نفس التوقيت لإنقاذ الأم وجنينها

وقرر الفريق الطبي إجراء عمليتين في نفس التوقيت قسطرة قلبية وعملية قيصرية لإخارج الجنين بعد عمل توسيع للصمام الميترالي بالبالون، تكللت العملية بالنجاح التام.
وبفضل من الله نقلت بعدها الأم ومولودها تحت الملاحظة الطبية والراعاية الصحية للأطمئنان عليهما، حيث غادرا المستشفى وهما يتمتعان بصحة وعافية.

اقرأ أيضا

5 حوافز للمدارس المتميزة في التقويم الذاتي

بشرى لهؤلاء.. "الأسمري" يكشف شروط تقديم خدمات الترميم للمنازل المستحقة

شاهد.. أول دورية ذكية كهربائية بـ 6 كاميرات

2 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. منحة دراسية حكومية للمواطنين وعدم الإقبال على حافلات النقل العام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

وزارة التعليم - صورة رسمية
8:32 ص الأحد، 04 فبراير 2024

خطوات التقديم على منحة دراسية حكومية للمواطنين

التأمينات الاجتماعية1
7:35 ص الأحد، 04 فبراير 2024

"التأمينات" تلغي توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص

أمطار المملكة
7:26 ص الأحد، 04 فبراير 2024

انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية وجازان

طقس شديد البرودة
6:28 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للموظفين: شديد البرودة.. ارتدوا ملابس ثقيلة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هيئة الزكاة
2:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. "الزكاة" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

75665756
1:02 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. براتب 17 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

images
12:07 م الأحد، 04 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

الطفل ونزلات البرد
11:23 ص الأحد، 04 فبراير 2024

من الحصبة إلى نزلات البرد.. 7 أمراض شتوية ما الذي يجب عليك فعله عند حدوثها؟

فشل القلب
11:21 ص الأحد، 04 فبراير 2024

5 أشياء لا تفعلها أبدًا من أجل قلبك.. وهذا ما تفعله الصلاة لصحتك

صكوك صح1
10:46 ص الأحد، 04 فبراير 2024

اليوم.. طرح صكوك "صح" بـ عوائد مجزية وضمان حكومي ومخاطر منخفضة