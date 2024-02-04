10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. منحة دراسية حكومية للمواطنين وعدم الإقبال على حافلات النقل العام

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
خطوات التقديم على منحة دراسية حكومية للمواطنين
تتيح وزارة التعليم، للطلاب السعوديين، التقديم على المنح الدراسية التي تطرحها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة.
التسجيل في العمل الحر هل يؤدي إلى انقطاع حساب المواطن؟
اشترط حساب المواطن، على المسجلين في برنامج الدعم، الإفصاح عن الدخل الإضافي ضمن بياناتهم الشخصية.
مختص: هذا هو السر وراء عدم الإقبال على استخدام حافلات النقل العام (فيديو)
دعا المهندس عبدالعزيز السحيباني، المتخصص في هندسة الطرق والهندسة المرورية وتخطيط النقل، إلى تخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام، مما يزيد من الإقبال على استخدامها.
انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية وجازان
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.
الشتاء بالمملكة والخليج.. ماذا تعرف عن أربعينيات المريعي والعقربي؟
عند سكان الجزيرة العربية ينقسم فصل الشتاء إلى فترتين رئيستين، وهما "أربعين المريعي" و"أربعين العقربي".
4 تأثيرات سلبية عند النوم جوار الموبايل
حذر الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، من أن النوم جوار الموبايل قد يؤثر على جسمك وصحتك بعدة طرق.
مرض الكبد الدهني.. 3 تغييرات بسيطة للوقاية والعلاج منه
يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى ظهور ما يُعرف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي ينجم عن تراكم الدهون في الكبد.
وفاة رئيس ناميبيا بعد صراع مع السرطان
عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، تم اليوم الإعلان عن وفاة رئيس جمهورية ناميبيا، حاجي جينجوب، بعد صراع مع المرض.
مسؤول أممي: قتلى ونزوح "واسع" جراء القتال بالفاشر غربي السودان
أعلن مسؤول أممي، أن القتال العنيف في مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، غربي السودان، أدى إلى "سقوط قتلى وجرحى ونزوح واسع النطاق".
خوفًا من اختراق بياناتك.. 7 معايير لاستخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن
يتجه الكثير من الناس والشركات إلى الاحتفاظ ببعض بياناتهم المهمة على إيميلاتهم الشخصية وشبكة الإنترنت عمومًا؛ لتكون متاحة لهم عند الاحتياج إليها وقت الضرورة.