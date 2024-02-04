جهز أوراقك.. انطلاق معرض التوظيف بجامعة الأمير سلطان بمشاركة 12 جهة

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أعلنت جامعة الأمير سلطان، عن معرض التوظيف للعام 2024م المقام في جامعة الأمير سلطان باستضافة وحدة علاقات الخريجين بالتعاون مع نادي المسار الاستشاري، بالتعاون مع 12 جهة مشاركة على النحو التالي: اضافة اعلان





انطلاق معرض التوظيف بمشاركة 12 جهة



موعد المعرض



مكان المعرض:



طريقة التقديم



الجهات المشاركة:1 - البنك المركزي.2 - بنك الرياض.3 - مصرف الانماء.4 - مجموعة تداول.5 - الأهلي كابيتال.6 - سنابل الاستثمار.7 - شركة حصانة.8 - شركة ديلويت.9 - مطارات الرياض.10 - البنك العربي الوطني.11 - وجهات أخرى.- يبدأ من اليوم الأحد 1445/7/23هـ إلى يوم الثلاثاء 1445/7/25هـ من الساعة (4:00 عصراً وحتى 9:00 مساءاً)- جامعة الأمير سلطان - مبنى 105.التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).



