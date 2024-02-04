جهز أوراقك.. انطلاق معرض التوظيف بجامعة الأمير سلطان بمشاركة 12 جهة

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أعلنت جامعة الأمير سلطان، عن معرض التوظيف للعام 2024م المقام في جامعة الأمير سلطان
باستضافة وحدة علاقات الخريجين بالتعاون مع نادي المسار الاستشاري، بالتعاون مع 12
جهة مشاركة على النحو التالي:
انطلاق
معرض التوظيف بمشاركة 12 جهة
الجهات
المشاركة:
1 - البنك المركزي.
2 - بنك الرياض.
3 - مصرف الانماء.
4 - مجموعة تداول.
5 - الأهلي كابيتال.
6 - سنابل الاستثمار.
7 - شركة حصانة.
8 - شركة ديلويت.
9 - مطارات الرياض.
10 - البنك العربي الوطني.
11 - وجهات أخرى.
موعد
المعرض
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يبدأ من اليوم الأحد 1445/7/23هـ إلى يوم الثلاثاء 1445/7/25هـ من الساعة (4:00
عصراً وحتى 9:00 مساءاً)
مكان
المعرض:
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جامعة الأمير سلطان - مبنى 105.
طريقة
التقديم
التقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).