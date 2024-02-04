اليوم.. طرح صكوك "صح" بـ عوائد مجزية وضمان حكومي ومخاطر منخفضة

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يبدأ اليوم الأحد 4 من فبراير، الاشتراك في أول منتج ادخاري مخصص للأفراد "صح" الذي أطلقه المركز الوطني لإدارة الدين، وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك بالريال. اضافة اعلان





اليوم.. بداية الاشتراك في صكوك الأفراد "صح"



تخصيص منتج "صح" للأفراد بعوائد مجزية شهريًا



صكوك "صح".. عوائد مجزية ومخاطر منخفضة



ويتم تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر، وسيتم التخصيص لهذا الشهر في يوم 13 من فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 من فبراير حتى 21 من فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 من فبراير.ويصل الحد الأدنى للاشتراك ألف ريال، وهذا يعادل قيمة صك واحد، بينما يصل الحد الأقصى 200 ألف ريال لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج، وفقًا لـ"العربية".ويتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حسابًا في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية، ومدعوم حكوميًا، وذو مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم.ويهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار.